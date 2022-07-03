Retired ambassador Nazmi Akıman passes away

  • July 03 2022 14:04:00

Retired ambassador Nazmi Akıman passes away

ANKARA
Retired ambassador Nazmi Akıman passes away

Retired Turkish ambassador Nazmi Vildan Akiman passed away on July 1. Born in 1929 in Ankara, Akıman graduated from Şişli Terakki High School, Istanbul University Faculty of Law and Columbia University Faculty of Political Sciences.

He represented Türkiye as a diplomat in the Foreign Ministry between 1957 – 1991. He served as Türkiye’s ambassador to Cuba, Greece and Spain.

He served as chair of DEİK/Türkiye-Czechia Business Council and was honored by Czechia for Gratias Agit Award.

Nazmi Akıman,

TÜRKIYE Türkiye to become a party to Svalbard Treaty

Türkiye to become a party to Svalbard Treaty
MOST POPULAR

  1. Bear kills man, goes succumbed to death

    Bear kills man, goes succumbed to death

  2. White-collar family quits city for affordable life

    White-collar family quits city for affordable life

  3. Türkiye, Armenia agree to allow border crossing for visiting 3rd country citizens

    Türkiye, Armenia agree to allow border crossing for visiting 3rd country citizens

  4. People should continue to wear facemasks: Experts

    People should continue to wear facemasks: Experts

  5. US gives visa date in 2023, Turkish athletes not attending games

    US gives visa date in 2023, Turkish athletes not attending games
Recommended
Türkiye to become a party to Svalbard Treaty

Türkiye to become a party to Svalbard Treaty
White-collar family quits city for affordable life

White-collar family quits city for affordable life
Bear kills man, goes succumbed to death

Bear kills man, goes succumbed to death
Türkiye, Armenia agree to allow border crossing for visiting 3rd country citizens

Türkiye, Armenia agree to allow border crossing for visiting 3rd country citizens
People should continue to wear facemasks: Experts

People should continue to wear facemasks: Experts
US extradites man behind deadly Reyhanlı attacks

US extradites man behind deadly Reyhanlı attacks
WORLD Argentine economy minister who renegotiated IMF debt resigns

Argentine economy minister who renegotiated IMF debt resigns

Argentine economy minister Martin Guzman, who led debt renegotiations with the International Monetary Fund, announced his resignation Saturday, sparking fresh uncertainty in Latin America’s third largest economy.

ECONOMY Minimum wage increased by 30 percent

Minimum wage increased by 30 percent

The minimum wage in Türkiye has been increased by 30 percent in a midyear adjustment to a net of 5,500 Turkish Liras (around $300), President Recep Tayyip Erdoğan announced on July 1.

SPORTS Tsitsipas says Kyrgios has ‘evil side’ after fiery clash

Tsitsipas says Kyrgios has ‘evil side’ after fiery clash

Stefanos Tsitsipas said Nick Kyrgios has an “evil side” after a stormy clash at Wimbledon in which the victorious Australian called for his Greek opponent to be kicked out of the tournament.