Retail sales volume climbs 14.7 pct in June
ANKARA
Retail trade sales volume in Türkiye increased 14.7 percent in June compared to the same month last year, according to data released by the Turkish Statistical Institute (TÜİK).
Overall trade sales volume rose 22.5 percent annually. In the same period, sales volume for wholesale and retail trade plus repair of motor vehicles and motorcycles grew 14.3 percent, wholesale trade advanced 27.6 percent and retail trade gained 14.7 percent.
On a monthly basis, trade sales volume expanded 3.8 percent from May. Motor vehicles and motorcycles sector edged up 0.5 percent, wholesale trade surged 5.4 percent and retail trade rose 1.3 percent.