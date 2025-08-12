Retail sales volume climbs 14.7 pct in June

Retail sales volume climbs 14.7 pct in June

ANKARA
Retail sales volume climbs 14.7 pct in June

Retail trade sales volume in Türkiye increased 14.7 percent in June compared to the same month last year, according to data released by the Turkish Statistical Institute (TÜİK).

Overall trade sales volume rose 22.5 percent annually. In the same period, sales volume for wholesale and retail trade plus repair of motor vehicles and motorcycles grew 14.3 percent, wholesale trade advanced 27.6 percent and retail trade gained 14.7 percent.

On a monthly basis, trade sales volume expanded 3.8 percent from May. Motor vehicles and motorcycles sector edged up 0.5 percent, wholesale trade surged 5.4 percent and retail trade rose 1.3 percent.

retail sales,

Quark.Models.Entities.Ancestor?.Title?.ToUpperInvariant() Zelensky says Putin-Trump summit should focus on ceasefire in Ukraine

Zelensky says Putin-Trump summit should focus on ceasefire in Ukraine
LATEST NEWS

  1. Zelensky says Putin-Trump summit should focus on ceasefire in Ukraine

    Zelensky says Putin-Trump summit should focus on ceasefire in Ukraine

  2. Erdoğan vows party growth, stronger campaign

    Erdoğan vows party growth, stronger campaign

  3. European powers willing to reimpose sanctions on Iran

    European powers willing to reimpose sanctions on Iran

  4. Iraq restores power after nationwide blackouts

    Iraq restores power after nationwide blackouts

  5. AKP to mark 24th anniversary with unity-themed event

    AKP to mark 24th anniversary with unity-themed event
Recommended
Türkiye aims to rise to nuclear league, says energy minister

Türkiye aims to rise to nuclear league, says energy minister
Housing sales climb 12.4 percent in July

Housing sales climb 12.4 percent in July
Foreign direct investments surge 27.1 pct in first half

Foreign direct investments surge 27.1 pct in first half
Production rises as current deficit remains sustainable: Şimşek

Production rises as current deficit remains sustainable: Şimşek
Bayer in $1.3 bln deal for cancer drug candidate

Bayer in $1.3 bln deal for cancer drug candidate
Perplexity AI offers Google $34.5 bln for Chrome browser

Perplexity AI offers Google $34.5 bln for Chrome browser
India reels from US tariff hike threat

India reels from US tariff hike threat
WORLD Zelensky says Putin-Trump summit should focus on ceasefire in Ukraine

Zelensky says Putin-Trump summit should focus on ceasefire in Ukraine

EU chief Ursula von der Leyen on Wednesday hailed a "very good call" with Donald Trump and leaders of Ukraine and European countries, two days before the US president's meeting with Russia's Vladimir Putin.
ECONOMY Türkiye aims to rise to nuclear league, says energy minister

Türkiye aims to rise to nuclear league, says energy minister

Energy and Natural Resources Minister Alparslan Bayraktar stated that efforts are underway to end Türkiye's energy dependence, with the goal of elevating the country to the nuclear league.

SPORTS Osimhen completes 75 mln euro move to Galatasaray

Osimhen completes 75 mln euro move to Galatasaray

Napoli striker Victor Osimhen has completed his permanent move to Turkish champion Galatasaray in a 75 million euro ($87.5 million) four-year deal, becoming the most expensive player ever for the club and Turkish football.  
﻿