Turkey's Tan, Bakır win bronze in world wrestling
ISTANBUL-Anadolu Agency
Turkey's Bedirhan Tan and Hamza Bakır won bronze medals in Junior World Wrestling Championships on Aug. 17.
In the tournament in Estonian capital Tallinn, Tan bagged a bronze medal in men's 87kg category after beating Sweden's Jacob Edward Logaard 3-0.
Bakır also claimed a bronze medal in men's 130kg category after beating Georgia's Robinzon Esadze 5-1.
Turkey's Kerem Kamal will face Armenian Sahak Hovhannisyan on Aug. 18 for a gold medal in men's 60kg Greco-Roman category, while Turkey's Abdulsamed Başar, İsmail Gün, Doğan Kaya and Beytullah Kayışdağ will compete for bronze medals in Greco-Roman category.
So far, Abdulvasi Balta, Feyzullah Aktürk and Paşa Ekrem Karabulut won bronze medals in freestyle.