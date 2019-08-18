Turkey's Tan, Bakır win bronze in world wrestling

  • August 18 2019 14:04:25

Turkey's Tan, Bakır win bronze in world wrestling

ISTANBUL-Anadolu Agency
Turkeys Tan, Bakır win bronze in world wrestling

Turkey's Bedirhan Tan and Hamza Bakır won bronze medals in Junior World Wrestling Championships on Aug. 17.

In the tournament in Estonian capital Tallinn, Tan bagged a bronze medal in men's 87kg category after beating Sweden's Jacob Edward Logaard 3-0.

Bakır also claimed a bronze medal in men's 130kg category after beating Georgia's Robinzon Esadze 5-1.

Turkey's Kerem Kamal will face Armenian Sahak Hovhannisyan on Aug. 18 for a gold medal in men's 60kg Greco-Roman category, while Turkey's Abdulsamed Başar, İsmail Gün, Doğan Kaya and Beytullah Kayışdağ will compete for bronze medals in Greco-Roman category.

So far, Abdulvasi Balta, Feyzullah Aktürk and Paşa Ekrem Karabulut won bronze medals in freestyle.

Turkey, wrestling, Junior World Wrestling Championships

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